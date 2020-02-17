Рэпер Гуф отменил концерты из-за сломанных ребер

17.02.2020, 17:06, Новости дня

Концертный директор рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, Эдгар Кеосаян рассказал подробности об отмене ближайших выступлений исполнителя.

Ранее во "ВКонтакте" на странице группы, посвященной концерту артиста в Саратове, организаторы сообщили, что все мероприятия, запланированные на февраль, отменяются. Причиной этого стали поломанные два ребра, из-за которых Гуф не может выступать. При этом не поясняется, каким образом артист получил травмы.

По словам Эдгара Кеосаяна, ничего особенного с Долматовым не произошло. Концертный директор отметил: "Бытовая травма. Не надо переживать. Все нормально". Кеосаян рассказал, что ближайший концерт Гуфа состоится 6 марта в Мурманске, сообщает "Пятый канал".

Как сообщают СМИ, в настоящее время артист находится в Таиланде со своей новой возлюбленной.

В январе вокруг Долматова разразился скандал. В прямом эфире для Instagram из Таиланда артист в грубой форме обратился к российскому спортсмену и политику Дмитрию Носову. После этого стало известно, что артист потерял мобильный телефон и банковские карты, потому за ним прилетели его сестра и директор.

В октябре 2018 года у рэпера уже фиксировали перелом двух ребер. Гуфа избили недалеко от станции метро "Таганская".



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