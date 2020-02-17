Google: производители Android-смартфонов снижают их защищенность

17.02.2020, 17:06, Новости дня

Производители подрывают безопасность собственных смартфонов, внося ненужные, а иногда опасные изменения в исходный код Android. Такое заявление сделал исследователь из подразделения кибербезопасности Google Project Zero Янн Хорн.

Крупные бренды, пишет Хорн, не только модифицируют саму операционную систему ради кастомизации интерфейса и добавления фирменных функции, но и вмешиваются в код ядра Linux, на котором построен Android. В качестве примера эксперт привел Galaxy A50: в попытке усилить безопасность смартфона инженеры Samsung внесли в код изменения, которые не были предусмотрены разработчиками Linux, и сделали его уязвимым к атакам.

Результатом вмешательства стала ошибка повреждения памяти (SVE-2019-16132), о которой специалисты Google предупредили Samsung еще в ноябре прошлого года. Она позволяла злоумышленникам "выполнять произвольный код" на некоторых устройствах линейки Galaxy с Android 9 и 10. Samsung устранила уязвимость только в этом месяце, сообщает ZDNet.

Защиту Android ослабляет не только Samsung. По словам Хорна, в новых версиях ОС открыт доступ к оборудованию через выделенные вспомогательные процессы в Android. Однако вносимые производителями модификации, изменяющие работу ключевых частей ядра Linux, ставят безопасность под угрозу.

Некоторые фирменные функции, которые Samsung и другие компании добавляют в Android, просто "не нужны", говорит Хорн, и никак не повлияют на работу устройства, если их убрать. По мнению специалиста, производителям следует использовать уже имеющиеся в Android функции для аппаратного доступа, а не изобретать собственные путем изменения кода ядра.

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Вести.Hi-tech



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