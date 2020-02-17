Последние секунды жизни автора ремикса на саундтрек из «Бригады» сняли на видео

17.02.2020, 17:06, Новости дня

Мощная волна стала причиной гибели диджея и композитора Андрея Иванова, которого прославил ремикс на саундтрек из сериала "Бригада", сообщает австралийское издание 7News.

На появившейся записи с камеры наблюдения видно, что 47-летний Андрей вместе с супругой Юлией прогуливался по самой кромке воды на пляже Бонди-Бич в Сиднее, когда пару сбила с ног трехметровая волна. Супругов смыло с камня, при этом Андрей ударился головой о скалу и потерял сознание, после чего его закружило в волнах.

Подоспевшие спасатели помогли выбраться на берег Юле, она же показала им, где последний раз видела мужа. Когда его примерно через полчаса вытащили из воды, реанимационные мероприятия уже были бесполезны — он захлебнулся.

Иванов был одним из создателей музыкального проекта Triplex, но слава к нему пришла в 2000 году, вместе с саундтреками к фильмам и телесериалам. Самым известным был саундтрек к сериалу "Бригада".