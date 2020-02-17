Двое погибших: в Дагестане водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Видео

17.02.2020, 17:06, Новости дня

Камера наблюдения запечатлела момент фатальной аварии, произошедшей в воскресенье, 16 января, на трассе "Кавказ" в Карабудахкентском районе Дагестана.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 выехал на полосу встречного движения, несколько раз вильнул из стороны в сторону и лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в результате столкновения погибли 42-летний мужчина, находившийся за рулем Hyundai, и его 46-летний пассажир. От полученных травм они скончались на месте ДТП.