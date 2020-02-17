Двое погибших: в Дагестане водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Видео

17.02.2020, 17:06, Новости дня

Камера наблюдения запечатлела момент фатальной аварии, произошедшей в воскресенье, 16 января, на трассе "Кавказ" в Карабудахкентском районе Дагестана.

 

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 выехал на полосу встречного движения, несколько раз вильнул из стороны в сторону и лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в результате столкновения погибли 42-летний мужчина, находившийся за рулем Hyundai, и его 46-летний пассажир. От полученных травм они скончались на месте ДТП.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / «Слуга народу» о нападении на Ананченко: Это означает, что изменения, которые мы воплощаем – настоящие

05.12 / Епифаний уверен, что РПЦ будет вынуждена признать автокефалию ПЦУ

16.01 / Пионтковский: Получив народное одобрение на мандат пожизненного правителя, Путин начнет наступление на Украину, Беларусь и страны Балтии

12.02 / Банда вооруженных вымогателей задержана в Волгограде

11.12 / «Свято в хату». Вышел клип Mad Heads. Видео

14.02 / Кардинальная перестановка. Почему Зеленский уволил «серого кардинала» Богдана и что это означает для Кремля

01.02 / В США оценили последствия отставания от РФ в сфере гиперзвукового оружия

17.01 / Во Львовской области остановилась канатная дорога с туристами, их снимают – ГСЧС

28.12 / Бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным, подарил особняк больным детям

22.01 / Разбирательство по импичменту: слово за обвинением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика