Сирийские военные открыли новый гуманитарный коридор для мирных жителей

17.02.2020, 17:05, Новости дня

Сирийская армия открыла новый гуманитарный коридор для вывода мирных жителей из районов, подконтрольных боевикам.

Коридор проходит рядом с городом Саракиб в провинции Идлиб, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Коридор создан для обеспечения безопасности местного населения, он расположен к западу от города.

Ранее сообщалось, что сирийские военные открыли два гуманитарных коридора в Мизнаре на западе Алеппо и Маджирзе.

К понедельнику сирийские войска в рекордные сроки сумели вернуть под контроль десятки населенных пунктов в западных и северных окрестностях Алеппо, а также установить полный контроль над самим городом. В самом Алеппо возобновил работу аэропорт.