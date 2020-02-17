Сирийские военные открыли новый гуманитарный коридор для мирных жителей

17.02.2020, 17:05, Новости дня
Сирийская армия открыла новый гуманитарный коридор для вывода мирных жителей из районов, подконтрольных боевикам.
Коридор проходит рядом с городом Саракиб в провинции Идлиб, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
Коридор создан для обеспечения безопасности местного населения, он расположен к западу от города.
Ранее сообщалось, что сирийские военные открыли два гуманитарных коридора в Мизнаре на западе Алеппо и Маджирзе.
К понедельнику сирийские войска в рекордные сроки сумели вернуть под контроль десятки населенных пунктов в западных и северных окрестностях Алеппо, а также установить полный контроль над самим городом. В самом Алеппо возобновил работу аэропорт.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет