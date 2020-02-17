Простывшая Наталья Ветлицкая после всех концертов в России улетела в Испанию

17.02.2020, 17:04, Разное

Завершив серию концертов в России, певица Наталья Ветлицкая сразу отправилась домой в Испанию. По словам артистки, из-за простуды у нее заболело горло и заложило нос, поскольку она отвыкла от суровых российских климатических условий.

Но несмотря на болезнь, Наталья Ветлицкая заявила, что после удачного завершения концертов, она выступала на 50-летнем юбилее Дмитрия Маликова и шоу в честь Дня всех влюбленных Big Love, чувствует себя превосходно. Певица порадовалось теплой погоде в Испании, но назвала свое пребывание в этой стране — «каникулами», поэтому, возможно, она в скором времени вновь посетит Россию.

Стоит отметить, что болезни подверглась не только Наталья Ветлицкая, но и ее собаки. Поклонники певицы увидели в видеоролике, опубликованном на странице в Instagram-аккаунте артистки, что на теле ее домашних питомцев появились странные лысины.