Простывшая Наталья Ветлицкая после всех концертов в России улетела в Испанию

17.02.2020, 17:04, Разное

Завершив серию концертов в России, певица Наталья Ветлицкая сразу отправилась домой в Испанию. По словам артистки, из-за простуды у нее заболело горло и заложило нос, поскольку она отвыкла от суровых российских климатических условий.
Но несмотря на болезнь, Наталья Ветлицкая заявила, что после удачного завершения концертов, она выступала на 50-летнем юбилее Дмитрия Маликова и шоу в честь Дня всех влюбленных Big Love, чувствует себя превосходно. Певица порадовалось теплой погоде в Испании, но назвала свое пребывание в этой стране — «каникулами», поэтому, возможно, она в скором времени вновь посетит Россию.

Стоит отметить, что болезни подверглась не только Наталья Ветлицкая, но и ее собаки. Поклонники певицы увидели в видеоролике, опубликованном на странице в Instagram-аккаунте артистки, что на теле ее домашних питомцев появились странные лысины.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Выбросили в снег и уехали: свердловские врачи грубо обошлись с пациентом

31.01 / В тюменском департаменте здравоохранения не подтвердили случай заболевания коронавирусом

06.12 / Церковь глобального потепления

05.12 / Китайские генетики создали огромных супер-свиней

10.02 / Лаврентьев день: гадания и приметы на 11 февраля

10.12 / Мнение: Умер Юрий Лужков

27.01 / В Сети появилось видео с новым Audi A5 Sportback 2020 года

04.12 / «Предел гибкости»: условия встречи Путина и Зеленского ужаснули украинцев

18.01 / Наука: Медленная ходьба предсказывает смерть от сердечных заболеваний

21.01 / АВТОСТАТ: Назван ТОП-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика