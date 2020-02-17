Анастасия Волочкова хочет сменить имидж и покрасить волосы в сиреневый цвет

17.02.2020, 17:04, Разное

Анастасия Волочкова выложила в Сеть видео с просьбой к подписчикам дать ей совет по поводу внешнего вида. Она хочет сменить имидж и покрасить волосы в сиреневый цвет.

На своей страничке в Instagram балерина опубликовала видео, как ей в домашних условиях стилист красит волосы. 44-летняя знаменитость отметила, что очень удобно, когда есть возможность вызвать на дом парикмахера. Для Волочковой покраска волос превращается в праздник. Она сидит на стуле в домашних шортах с полотенцем на плечах, букетом белых роз, пока стилист наносит краску на волосы.

Звезда обратилась к поклонникам с просьбой написать в комментариях свое мнение по поводу окрашивания волос в сиреневый цвет. По ее мнению и стилиста, такой оттенок ей будет к лицу. Балерина хоть и попросила совета у пользователей Сети, но почему-то ограничила возможность оставлять под видео комментарии.

Анастасия Волочкова любит приковывать внимание к своей персоне, не переставая удивлять своих поклонников.