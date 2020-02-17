Ремонт квартиры – 7 практичных советов мастера-профессионала

17.02.2020, 17:06, Детали

Теги: Ремонт, Строительство

Ремонт в квартире – масштабное событие, требующее тщательной подготовки, составления плана, концепции, сметы и графика выполнения работ. Отремонтировать все помещение гораздо сложней, чем одну комнату, но и с этой задачей вполне реально справиться.

Мастера-профессионалы нашей строительной компании «БлагоДать» подготовили несколько важных советов, которые помогут грамотно начать ремонт и не допустить распространенных ошибок, влекущих за собой печальные последствия.

Совет №1. Планируйте бюджет с запасом в 20%

Ремонт квартиры – процесс непредсказуемый, заранее точно рассчитать бюджет затруднительно. В ходе выполнения работ задачи могут измениться, а владельцу помещения захочется добавить дополнительных элементов в дизайн интерьера. Закладывайте в бюджет не меньше 10%, а лучше – 20% на непредвиденные расходы.

Также с небольшим запасом стоит приобрести:

грунтовку и штукатурку;

краску и обои;

гвозди и дюбеля;

керамическую плитку;

отделочные материалы для пола

Наличие запаса исключит экстренные поиски, если что-то пойдет не так – из-за неверного расчета объема краски или расколотой плитки при монтаже не придется тратить время на посещение строительных магазинов.

Совет №2. Договоритесь с соседями

Мало кто заранее предупреждает соседей о предстоящем ремонте, как итог, приходится мириться с неприятными звуками перфоратора и молотка, не представляя, когда это все закончится. Чтобы исключить конфликты, заранее обойдите всех ближайших соседей или разместите объявление в местах общего пользования.

Рекомендуется указать точный диапазон времени, когда будут проводиться работы, и примерный срок завершения. Чтобы не самые приятные новости воспринимались с позитивом, угостите соседей конфетами – это спасет от вызванных нарядов полиции и выяснения отношений. Если ремонт нужно проводить в ночное время, наличие письменного разрешения от ближайших жильцов обязательно.

Совет №3. Не стоит недооценивать цветовую палитру

Если ремонт квартиры выполняется без привлечения дизайнера, уделите особое внимание: цветовой гамме помещений – заранее продумайте палитру оттенков с учетом расположения и назначения комнат:

коридоры и зоны с северной стороны лучше оформлять в теплой цветовой гамме;

в комнатах с солнечной стороны, всегда наполненных светом, стоит использовать холодные оттенки;

в кухне и столовой выигрышно смотрятся яркие цвета – желтый, салатовый, голубой, они способствуют хорошему аппетиту;

в спальне избегайте кричащих оттенков – они помешают расслабиться и хорошо отдохнуть.

Но при декоре интерьера не забывайте о практичности – черный и белый цвета сложны в уходе, поэтому использовать их нужно с осторожностью, особенно, если речь идет о глянцевых поверхностях.

Совет №4. Не отказывайтесь от шумо- и теплоизоляции

Застройщики экономят на отделочных материалах в новостройках, в старых же домах укладывать слой изоляционных материалов было и вовсе непринято. Как следствие – хорошая слышимость соседей и низкая температура зимой.

Если делаете капитальный ремонт , не экономьте на тепло- и шумоизоляции. Лучше всего использовать тонкий материал – он стоит дороже, но отличается продвинутыми характеристиками, не позволит «украсть» лишние сантиметры полезной площади. Если живете на нижних этажах либо вблизи оживленных дорог, изоляцию нужно делать не только от соседей, но и с улицы.

Совет №5. Согласуйте перепланировку по закону

Зачастую владельцы недвижимости проводят перепланировку без согласования с контролирующими органами, что в дальнейшем приводит к штрафам и сложностям при перепродаже. Для согласования капитальных изменений потребуется собрать пакет документов:

заявление о перепланировке в квартире;

правоустанавливающие бумаги;

проект переустройства;

разрешение на проведение работ;

акт после завершения перепланировки.

Также при покупке квартиры обязательно убедитесь, что расположение комнат соответствует утвержденному плану – иначе будете вынуждены отвечать за чужие ошибки

Совет №6. Контролируйте расходы самостоятельно

Если ремонт квартиры выполняют специалисты, не пускайте ситуацию на самотек – контролируйте проведение работ и расходы, чтобы не быть обманутыми. Обязательно при заключении договора требуйте составления сметы, иначе итоговая стоимость отделки может увеличиться в несколько раз.

При закупке материалов не пренебрегайте акциями – многие строительные магазины предлагают хорошие скидки в «низкий сезон», то есть, осенью и зимой. Товары, особенно для финишной отделки, лучше смотреть в живую – так сможете точно оценить цвет, фактуру, дизайн.

Совет №7. Не отказывайтесь от экспериментов

Очень часто заказчики оказываются консервативными и хотят использовать только привычные материалы с устаревшими технологиями. Но строительный рынок давно шагнул вперед, поэтому не стоит сразу отказываться от новых и интересных идей:

венецианская штукатурка вместо обоев – красиво и долговечно;

паркет – не обязательно символ роскоши, ламинат предпочтительней;

натяжные потолки – это недорого, поверхность не нужно штукатурить и грунтовать;

гардеробная вместо шкафа – находка не только для просторных квартир, но и маленьких студий;

точечные светильники постепенно вытесняют классические люстры, хотя последние все еще уместны в интерьере.

Ремонт квартиры – дело затратное, непростое, но очень приятное, ведь результатом будете наслаждаться ни один год. Доверяйте работу только профессионалам и не бойтесь вносить свои идеи при планировании, тогда интерьер будет именно таким как хотелось, а опытные мастера СК «БлагоДать» помогут реализовать все мечты.

Строительная компания Москвы СК БлагоДать https://sk-blagodat.ru