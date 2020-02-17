Ижевским школьникам дали возможность бесплатно получить безлимитный проезд

17.02.2020, 16:58, Новости дня

В Ижевске запустили акцию для учащихся 1-11 классов, они смогут получить безлимитный проездной на месяц за сданные в переработку отходы – стекло, пластик и металл, сообщил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Спецавтохозяйство».

Пока отходы на переработку принимает только один «Экопункт» в городе – около гипермаркета «Лента» на улице Камбарской, передает «Регнум». Однако компания ведет переговоры с другими крупными торговыми точками для организации ещё одного пункта приема сырья.

Первая акция состоялась 16 февраля с 11 до 15 часов.

«Экопроездной» дает возможность безлимитного пользования тремя видами городского транспорта в Ижевске.

Экопункт оснащен двумя финскими пресс-компакторами вместимостью 400 кубометров отходов каждый. Сырье трамбуется автоматически за счет встроенного пресса. На каждом компакторе есть подробная инструкция о принимаемом вторсырье: один – под сбор макулатуры, второй – для пластиковой тары из-под напитков, молочных продуктов, растительных масел. Глава ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин сообщал, что в будущем планируется открыть еще несколько подобных экопунктов у торговых центров, где жители Ижевска смогут сдавать отходы в любое удобное время – указанный экопункт работает круглосуточно.



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