Экс-девушка принца Гарри покончила жизнь самоубийством

40-летняя британская телеведущая Кэролайн Флэк была найдена мертвой в своей квартире 15 февраля – за три недели до того, как она должна была предстать перед судом, сообщает издание The Sun.

По версии таблоида, Флэйк могла свести счеты с жизнью, «не выдержав жизненных трудностей».

Неприятности в жизни Флэк начались в декабре прошлого года – ее бойфренд, модель и экс-теннисист Льюис Бертон вызвал ночью полицию, сообщив, что телеведущая ударила его лампой по голове, пока он спал.

Полиция, прибывшая на место проишествия арестовала телеведущую, возбудив дело о нападении. После огласки инцидента руководство телеканала расторгло контракт с Флэйк стоимость $1,2 млн.

Несмотря на то, что во время первого заседания суда, рассматривавшего вопрос освобождения Флэк из-под ареста, Бертон отказался признавать себя потерпевшей стороной, прукорор Кэти Вайс настояла на дальнейшем рассмотрении дела. Следующее заседание было назначено на март 2020 года, сообщает Daily Mail. При этом суд запретил Флэйк общаться и приближаться к Бертону.

14 февраля, в День влюбленных, Флэк в разделе историй на своей странице в Instagram призналась в любви к экс-теннисисту, а утром 15 февраля близкие нашли актрису мертвой. Таблоид Daily Mail пишет, что Флэк свела счеты с жизнью в тот момент, когда ее подруга ушла в магазин. Вернувшись, Лу Тисдейл не смогла открыть дверь и позвонила родителям телеведущей.

Экс-бойфренд Льюис Бертон узнал о смерти Флэк во время лыжного отдыха с друзьями, сообщает таблоид. На своей странице в Instagram Бертон написал, что новость о самоубийстве Флэк разбила его сердце.

My heart is broken we had something so special. I am so lost for words I am in so much pain I miss you so much I know you felt safe with me you always said I don’t think about anything else when I am with you and I was not allowed to be there this time I kept asking and asking. I will be your voice baby I promise I will ask all the questions you wanted and I will get all the answers nothing will bring you back but I will try make you proud everyday. I love you with all my heart *

Похороны Флек состоятся 18 февраля.

Кэролайн Флэк была ведущей шоу «Остров любви», а карьеру телеведущей начинала с участия в талант-шоу на британском телевидении.

Флэк и принц Гарри тайно встречались в 2009 году, но после того, как об их отношениях стали писать британские СМИ, пара рассталась.

Видео: This Morning / YouTube

О романе с принцем Гарри Флэк рассказала в 2015 году в эфире утреннего шоу на британском телевидении, презентуя автобиографическую книгу.