Госдума предложила присваивать автомобилям экологический класс

17.02.2020, 16:47, Разное

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации предложила присваивать автомобилям экологический класс. Соответствующее обращение было отправлено в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ.

В Госдуме заявили, что на территории РФ нужно ввести новую экологическую классификацию транспортных средств, поскольку на сегодняшний день инспекторами ГИБДД практически никак не фиксируется экологический класс оформляемых ними автомобилей. Депутаты предполагают, что все транспортные средства должны получить свой экологический класс, который поможет идентифицировать машину во время выпуска или регистрации. Автомобили, не имеющие такую отметку в документах, будут считаться транспортными средствами с высоким выбросом вредных веществ в атмосферу после сожжения топлива.

Отметим, что информации о том, каким образом будет проходить экологическая классификация машин, пока нет. Критерии оценки транспортного средства также пока не известны.