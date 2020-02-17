Госдума предложила присваивать автомобилям экологический класс

17.02.2020, 16:47, Разное

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации предложила присваивать автомобилям экологический класс. Соответствующее обращение было отправлено в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ.
В Госдуме заявили, что на территории РФ нужно ввести новую экологическую классификацию транспортных средств, поскольку на сегодняшний день инспекторами ГИБДД практически никак не фиксируется экологический класс оформляемых ними автомобилей. Депутаты предполагают, что все транспортные средства должны получить свой экологический класс, который поможет идентифицировать машину во время выпуска или регистрации. Автомобили, не имеющие такую отметку в документах, будут считаться транспортными средствами с высоким выбросом вредных веществ в атмосферу после сожжения топлива.

Отметим, что информации о том, каким образом будет проходить экологическая классификация машин, пока нет. Критерии оценки транспортного средства также пока не известны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / «Спасение от старости и немощи»: сдавшей Пугачевой нужна помощь

17.01 / Возлюби ближнего своего: Канье Уэст подал милостыню бездомному через своего охранника

17.12 / В Сети появились характеристики всех смартфонов линейки OnePlus 8

27.12 / Ветеринары посоветовали родителям не дарить детям крыс

24.01 / Мария Шукшина помирилась с бывшей возлюбленной своего сына

22.01 / Появилось сообщение о минировании станций московского метро

22.12 / Первая няня Лизы и Гарри Галкиных Валентина Юдина скончалась от рака

27.01 / На Урале многодетная мать постирала в машинке новорожденного

03.02 / Скандалы: «Программу минимум я выполнила»

04.01 / Мнение: Это не закончится здесь и сейчас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика