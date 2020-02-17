NASA показало самые высокие облака Земли

17.02.2020, 16:47, Разное

Сотрудники агентства NASA показали, как выглядят со стороны орбиты серебристые облака. Изображение появилось в официальном Instagram-аккаунте организации.
«Открытка с края космоса», — гласит подпись к фотографии NASA. По словам работников научного центра, такой цвет заметен хорошо, когда светило попадает за горизонт. Снимок удалось сделать с борта МКС над Тихим океаном на большой высоте. Ученые также заметили, что серебристые облака являются наиболее высокими в земной атмосфере. Формируются они в мезосфере на высоте до 85 километров, и их можно без особой сложности рассмотреть в летние сумерки в южной и северной широтах.

NASA — американское ведомство, подчиняющееся президенту страны, которое реализует ее космическую программу и проводит соответствующие исследования. Работает с конца 50-х годов, первой программой стал «Меркурий». В ее процессе удалось внимательно отработать способ ориентации корабля и получить весомый опыт. У астронавтов получилось приземлиться в кабине спускаемого устройства, а не катапультироваться, как это было в советском «Востоке».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Добрынин выгнал из квартиры 93-летнюю мать

06.02 / Между скандалом и дракой

09.12 / В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс

25.12 / Мнение: «Восстановить славу Советского Союза».

13.02 / Директор школы отругала российскую школьницу за толстые ноги

20.12 / «Я ей не нравилась»: Подольская раскрыла отношения с Пугачевой

12.02 / Финалистка шоу «Голос» Ксана Сергиенко проходит реабилитацию после перелома ноги

22.01 / Суд тронулся

26.12 / Как звезды отпразднуют Новый год: знаменитости поделились своими планами

22.01 / Фото обнаженной Эвелины Блёданс вызвало неоднозначную реакцию поклонников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика