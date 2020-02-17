NASA показало самые высокие облака Земли

17.02.2020, 16:47, Разное

Сотрудники агентства NASA показали, как выглядят со стороны орбиты серебристые облака. Изображение появилось в официальном Instagram-аккаунте организации.

«Открытка с края космоса», — гласит подпись к фотографии NASA. По словам работников научного центра, такой цвет заметен хорошо, когда светило попадает за горизонт. Снимок удалось сделать с борта МКС над Тихим океаном на большой высоте. Ученые также заметили, что серебристые облака являются наиболее высокими в земной атмосфере. Формируются они в мезосфере на высоте до 85 километров, и их можно без особой сложности рассмотреть в летние сумерки в южной и северной широтах.

NASA — американское ведомство, подчиняющееся президенту страны, которое реализует ее космическую программу и проводит соответствующие исследования. Работает с конца 50-х годов, первой программой стал «Меркурий». В ее процессе удалось внимательно отработать способ ориентации корабля и получить весомый опыт. У астронавтов получилось приземлиться в кабине спускаемого устройства, а не катапультироваться, как это было в советском «Востоке».