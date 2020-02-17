На конкурс по созданию интернет-контента для молодежной аудитории поступило 1,2 тыс. заявок

17.02.2020, 16:44, Новости дня

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») закончил прием заявок на первый из трех конкурсных отборов проектов по производству интернет-контента для молодежи в 2020 году, средства выделяются в рамках рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

Первая волна конкурса стартовала 20 января, общая сумма обработанных заявок составила почти 25 млрд рублей.

«Интерес к конкурсу у сообщества огромный, и будет очень серьезная конкурентная борьба. За неполные 17 дней мы получили 1208 заявок на почти 25 млрд рублей – и сейчас работаем фактически в круглосуточном режиме», – отметил генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин, добавив, что это существенно превышает объем субсидии: в этом году она составляет 3 млрд рублей.

Жанры интернет-контента самые разнообразные: веб-сериалы и фильмы, игры, реалити-шоу, мобильные приложения и онлайн-фестивали. Особое внимание участники конкурса уделили теме 75-летия Победы.

«Чтобы провести качественную и полноценную оценку поступивших проектов, было принято решение сместить сроки оглашения результатов конкурса. Независимая экспертиза продлится до 10 марта, а победители будут объявлены 17 марта. Нашим экспертам и сотрудникам в ближайший месяц предстоит очень напряженная и кропотливая работа», – отмечает Антон Ключкин.

Отбор проектов осуществляется конкурсным комитетом; результаты отбора утверждает наблюдательный совет конкурсного отбора во главе с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

Оценка проектов будет проходить по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории, сметная стоимость производства. При разработке методики отбора учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов.

Конкурс, ориентированный на поддержку проектов по созданию контента для молодежи в интернете, проводится по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение.

Тематические направления первой волны – «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».

Принимать участие в конкурсе могут как состоявшиеся на рынке организации, так и молодые креативные студии. Концепция конкурса предусматривает работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Прием заявок участников второй волны конкурса ориентировочно пройдет весной, а третий, заключительный этап распределения субсидий стартует в октябре.

АНО «ИРИ» образована в 2015 году с целью создания платформы для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий, а также для формирования долгосрочной программы развития российской части интернета и связанных с ней отраслей экономики. Организация учреждена как индустриальное объединение и пользуется уважением в профессиональном сообществе. Основными направлениями деятельности являются разработка и ведение проектов, объединение авторов для проработки инициатив и разработки предложений по совершенствованию государственной политики в цифровой среде.