Россия направила агентов в Ирландию, чтобы повредить трансатлантические кабели – СМИ

17.02.2020, 16:42, Новости дня

Россия направила в Ирландию агентов, которые изучают места прокладки трансатлантических кабелей, соединяющих Британские острова и Европу с Северной Америкой. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на источники в ирландской полиции.

Как пишет издание, правоохранители беспокоятся, что российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест, чтобы в дальнейшем их повредить. Кроме того, в Ирландии считают, что агентов отправило подразделение военной разведки российских вооруженных сил, которое было обвинено в нападении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипала в Британии. 

The Sunday Times отмечает, что Ирландия является точкой, откуда выходят кабели, по которым проходит интернет-трафик между Америкой, Великобританией и Европой. Кабели позволяют миллионам людей общаться и позволяют совершать финансовые операции без проблем.

О деятельности российских спецслужб в Европе сообщается не впервые. В октябре 2019 года газета The New York Times написала о секретном подразделении ГРУ с названием «часть 29155», которое действует в Европе на постоянной основе и специализируется на сборе данных, убийствах, диверсиях, подрывах. По данным издания, штаб-квартира отдела находится в Москве, его командир – генерал-майор Андрей Аверьянов. 

А в декабре прошлого года появились сообщения, что в регионе Верхняя Савойя на границе Франции и Швейцарии существовала база шпионов, на которой останавливались агенты российской военной разведки

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Турция пригрозила закрыть базу НАТО в ответ на американские санкции

23.01 / Экс-министры Топилин и Скворцова получили новые посты в Пенсионном фонде и ФМБА

11.02 / Смартфон Huawei Enjoy 9e подешевел со 150 до 85 долларов

17.01 / В Германии задумались о выводе «Северного потока – 2» из-под Газовой директивы ЕС

27.12 / Раскрыты характеристики новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

22.12 / Голосование на местных выборах в Украине проходит в штатном режиме – ЦИК

03.12 / Ризатдинова обнародовала снимок для Harper’s Bazaar

14.01 / Определился состав женской сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону

30.12 / «Вест Хэм», в котором выступает Ярмоленко, сменил главного тренера

07.02 / «Роскино» возглавила Евгения Маркова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика