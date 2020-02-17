В Украине работала «ботоферма», которую поддерживали через российские онлайн-сервисы – СБУ

17.02.2020, 16:31, Новости дня

Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы. Об этом 17 февраля проинформировал пресс-центр СБУ.

«Телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. В общем группировки зарегистрировали более 8 тыс. активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательств протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников», – рассказали в пресс-центре.

Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства, добавили в ведомстве.

«Регистрацию этих аккаунтов в сети интернет осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалось злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных «операторов» «Феникс» и «Лугаком», которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов. По информации спецслужбы, этими «услугами» пользовались «главари» незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР», – сообщили в пресс-центре.

Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ровенская область) и Ирпене (Киевской области) правоохранители изъяли компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 тыс. SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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