В Сибири изобрели способ экологично сжигать нефтепродукты

17.02.2020, 16:30, Новости дня

Учёные из Института теплофизики Сибирского отделения РАН разработали новую горелку, позволяющую сжигать нефтепродукты с минимальным ущербом для экологии. Её можно использовать для отопления помещений и ликвидации вредных отходов. Аналогов у новой технологии в мире нет.

Главное новшество подхода состоит в том, что в зону горения подаётся струя перегретого водяного пара температурой 400 градусов Цельсия. Это повышает температуру сгорания топлива на сотни градусов, поэтому продукты термического разложения топлива испаряются и сгорают более эффективно, чем в обычных условиях. В частности, образуется меньше угарного газа и практически отсутствует сажа. Также образуется минимальное количество вредных для экологии оксидов азота.

Отметим, что горелке не требуется внешних устройств и источников энергии. Всё, что нужно — подача в систему воды.

Технология подходит для ликвидации отработанных автомобильных масел, смазочных жидкостей, нефтяных шламов, некондиционного топлива и сырой нефти. Также её можно использовать при сжигании мазута, который традиционно используется для отопления.

Исследовательскую группу возглавляет Игорь Ануфриев, лауреат премии "Энергия молодости" за 2014 год ассоциации "Глобальная энергия". Именно выделенное организацией финансирование помогло учёным в работе над проектом.

К слову, благодаря этой работе Ануфриев недавно защитил докторскую диссертацию. Примечательно, что его научным руководителем при этом был лауреат премии "Глобальная энергия"-2018, академик РАН Сергей Алексеенко.

"Новое устройство соответствует самым жёстким экологическим нормативам, например, европейскому стандарту EN 267: по оксиду углерода в продуктах сгорания — до 50 миллиграммов на киловатт-час, по оксидам азота — менее 90 миллиграммов на киловатт-час. По сравнению со способом сжигания в воздухе технология паровой газификации позволяет на 30% снизить производство оксидов азота при высокой полноте сгорания топлива", — отмечает Алексеенко.

В ближайшем будущем учёные планируют вывести устройство на рынок.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как новый способ переработки метана поможет потушить факелы на нефтяных скважинах.

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Вести.Наука