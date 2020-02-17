В Сети появились фото первых концептов Aurus

17.02.2020, 16:30, Разное

В Сети были опубликованы снимки концептов двух транспортных средств бренда Aurus. Речь идёт о внедорожнике Komendant и минивэне Arsenal, с которых и начался ныне известный стиль автомобилей российской компании.
Скорее всего, разработчики очень вдохновились сталинским ЗИС-110, с которого была взята хромированная радиаторная решётка, а также габаритная форма кузова. Не исключено, что именно в этих деталях скрывается «русская идентичность» данных автомобилей, нужная для создания целого модельного ряда бренда. Стоит напомнить, что на сегодняшний день в модельную линейку Aurus входят исключительно седаны и лимузины Senat.

Что касается будущих новинок Komendant и Arsenal, то они должны пройти сертификацию до конца 2020 или к первому кварталу 2021 года. Производство внедорожника должно начаться примерно через 2 года, а вот насчет выпуска минивэна информации пока не предоставлено.



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