Нейронная сеть помогла выявить 11 опасных для Земли астероидов

17.02.2020, 16:30, Разное

Специалисты в сфере астрономии обозначили 11 опасных астероидов, каждый из которых может угрожать человечеству. Между тем, на текущий момент они не опасны для Земли.

Спрогнозировать вероятные процессы ученым удалось благодаря компьютерной модели. Она представляет собой соединение орбит Солнца и планет 10 000 лет спустя. При помощи данного способа получилось высчитать гипотетическую базу астероидов, которые в будущем времени могут врезаться в Землю.

Первый расчет специалисты выполнили на машине ALICE с применением нейронной сети. Она хорошо продемонстрировала распознавание околоземных объектов с идентификацией их, как опасных или нет. Определенные космические тела исследователи прежде не подвергали этому процессу.

В их число попали 11 астероидов, несущих потенциальную угрозу человечеству. Как оказалось, камни могут столкнуться с планетой в период с 2131-2932 годы, когда дистанция между ними к Луне и Земле окажется минимальным. До того такой анализ эксперты не решались осуществлять, в связи с хаосом в поведении астероидов в космосе, их не могли заметить спутники и телескопы. Новая методика даст возможность ученым при помощи нейронной сети больше узнать о подобных объектах и обнаружить те или иные внеземные тела, от которых исходит потенциальная опасность.