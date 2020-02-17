Суд запретил полковнику Квачкова три года посещать митинги

17.02.2020, 16:30, Новости дня

Дорогомиловский суд Москвы запретил на три года отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову посещать массовые мероприятия.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе суда, подчеркнув, что служители Фемиды удовлетворили иск МВД РФ об установлении административного надзора над экс-полковником, которому нужно будет также регулярно отмечаться в полиции.

15 февраля 2020 года Квачков принял участие на митинге на Суворовской площади, который был посвящен предложенному властями формату внесения изменений в некоторые статьи Конституции.

71-летний полковник получил широкую известность в 2005 году, когда ему предъявили обвинения в покушении на Анатолия Чубайса. В 2008 году он был оправдан судом присяжных. В 2010 году арестован, а в 2013 году приговорен по обвинению в организации вооруженного мятежа и экстремизме к 13 годам заключения в колонии строгого режима.

В 2013 году Верховный суд снизил срок до 8 лет, в 2019 году Квачков был освобожден от обвинения в экстремизме. 19 февраля 2019 года вышел на свободу.



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