В Сети обговаривают падение со сцены Ольги Бузовой

17.02.2020, 16:30, Разное

В Сети продолжается активное обсуждение падения со цены Ольги Бузовой. После происшествия вокалистка ушла за кулисы с двумя помощниками.
Недавно в Сеть попало видео, где Ольга Бузова после выступления практически не смогла передвигаться и прибегла к помощникам. Многие пользователи думают, что она изображала сильную усталость после выступления в Калуге.

Другие поклонники пишут, что произошло ЧП. Якобы исполнительница планировала упасть со сцены в толпу фанатов, но ее никто не смог поймать, и она приземлилась на землю. Серьезных травм у Ольги Бузовой не выявлено. Администратор отметил, что обидно из-за людей, которые даже не помогли певице, а просто посмеялись.



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