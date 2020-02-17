Эксперт: Варфоломей потерял власть над православным миром из-за Украины

17.02.2020, 16:30, Новости дня

«На встрече в Аммане обсудят, кто является источником раздора в православном мире, и будет ответ – патриарх Варфоломей», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Так он прокомментировал заявление Константинопольского патриарха Варфоломея о том, что Иерусалимский патриарх Феофил III не имеет права собирать глав Церквей для решения проблем православия.

«Предстоятели поместных Церквей соберутся в Аммане для того, чтобы разрешить все проблемы между Московским патриархатом и Константинопольским. В том числе и те проблемы, которые возникли в ходе российско-украинского кризиса», – сказал доктор политических наук, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Он напомнил, что Константинопольский патриархат благословил создание независимой церкви на территории Украины. Это привело к разрыву и обострению отношений между Константинопольским патриархатом и другими православными Церквями. Но Русская православная церковь не стала разрывать эти отношения по соображениям православного единства.

«Мы можем поддерживать отношения с отдельными епископами, священниками, верующими, потому что многие из них поддерживают Россию. Нам удалось договориться с Иерусалимским патриархом – он занял миротворческую позицию и согласился инициировать совещание в Аммане по проблемам, которые были спровоцированы патриархом Варфоломеем. Это совещание призвано ответить на самые разные вопросы, в том числе и те, почему Константинопольский патриарх так себя ведет», – подчеркнул Лункин.

«Реакция, последовавшая со стороны Варфоломея на инициативу Иерусалимского патриарха, показывает, что Варфоломей видит Константинополь центром мира. Хотя раньше считалось, что все православные Церкви независимы, автономны и действуют самостоятельно. Нет такого постановления, согласно которому Константинопольский патриарх имеет неотъемлемое право созывать соборы и совещания», – отметил собеседник.

По его словам, таким образом патриарх Варфоломей пытается узурпировать власть над православным миром, хотя он ее потерял с началом конфликта вокруг Украины. «Само совещание Варфоломей отменить не может, но он хочет предотвратить приезд на встречу самых разных руководителей. Такая болезненная реакция – ответ на потерю власти и косвенное признание своей вины», – сказал религиовед.

Он добавил, что для РФ участие в предстоящей встрече означает укрепление ее позиций и позиций РПЦ в мире. «Для большинства Церквей будет очевидно, что РПЦ не закрывается. Наша Церковь открыта для диалога со всем миром и готова сотрудничать со всеми. А поведение Константинопольского патриархата блокирует миротворческие инициативы», – заключил Лункин.

Ранее патриарх Феофил III во время визита в Москву предложил провести встречу предстоятелей поместных Церквей в Аммане, которая состоится 25–26 февраля. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Иерусалимский патриарх Феофил III не имеет права собирать предстоятелей поместных Церквей для решения проблем православия.

Предстоятели Константинопольской, Элладской, Александрийской, Кипрской и Албанской церквей отказались в ней участвовать.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие во встрече глав православных Церквей в Аммане (Иордания).

Константинополь, который настоял на автокефалии украинской церкви, не признает своей вины в утрате православием единства.