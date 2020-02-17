«Реал» сыграл вничью с «Сельтой», «Барселона» победила «Хетафе». Результаты 24-го тура чемпионата Испании
17.02.2020, 16:30, Новости дня
С 14-го по 16 февраля прошло девять матчей 24-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.
14 февраля
«Валенсия» – «Атлетико» – 2:2
Голы: Габриэль, 40, Кондогбия,59 – Льоренте, 15, Томас, 43
15 февраля
«Мальорка» – «Алавес» – 1:0
Гол: Кучо, 63
Нереализованный пенальти: Севилья, 32 («Мальорка»)
«Барселона» – «Хетафе» – 2:1
Голы: Гризманн, 33, Роберто, 39 – Анхель, 66
«Вильярреал» – «Леванте» – 2:1
Голы: Морено,9, Гомес, 61 – Майораль, 56
«Гранада» – «Вальядолид» – 2:1
Голы: Пуэртас, 81, Фернандес, 90+6 – Гвардиола, 56
16 февраля
«Севилья» – «Эспаньол» – 2:2
Голы: Окампос, 15, Сусо, 80 – Эмбарба, 35, Ву, 50
Удаление: Санчес, 69 («Эспаньол»)
«Леганес» – «Бетис» – 0:0
Удаление: Иглесиас, 90+3 («Бетис»)
«Атлетик» – «Осасуна» – 0:1
Гол: Ойер, 29
«Реал» – «Сельта» – 2:2
Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 – Смолов, 7, Мина, 85
Турнирная таблица Ла Лиги:
Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com
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