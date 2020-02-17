«Реал» сыграл вничью с «Сельтой», «Барселона» победила «Хетафе». Результаты 24-го тура чемпионата Испании

17.02.2020, 16:30, Новости дня

С 14-го по 16 февраля прошло девять матчей 24-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

14 февраля

«Валенсия» – «Атлетико» – 2:2

Голы: Габриэль, 40, Кондогбия,59 – Льоренте, 15, Томас, 43

15 февраля

«Мальорка» – «Алавес» – 1:0

Гол: Кучо, 63

Нереализованный пенальти: Севилья, 32 («Мальорка»)

«Барселона» – «Хетафе» – 2:1

Голы: Гризманн, 33, Роберто, 39 – Анхель, 66

«Вильярреал» – «Леванте» – 2:1

Голы: Морено,9, Гомес, 61 – Майораль, 56

«Гранада» – «Вальядолид» – 2:1

Голы: Пуэртас, 81, Фернандес, 90+6 – Гвардиола, 56

16 февраля

 «Севилья» – «Эспаньол» – 2:2

Голы: Окампос, 15, Сусо, 80 – Эмбарба, 35, Ву, 50

Удаление: Санчес, 69 («Эспаньол»)

«Леганес» – «Бетис» – 0:0

Удаление: Иглесиас, 90+3 («Бетис»)

«Атлетик» – «Осасуна» – 0:1

Гол: Ойер, 29

«Реал» – «Сельта» – 2:2

Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 – Смолов, 7, Мина, 85

Турнирная таблица Ла Лиги:

Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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