Польский эксперт — в сдерживании России главное — не переусердствовать с укреплением восточного фланга НАТО

17.02.2020, 16:30, Новости дня

Не стоит переусердствовать с укреплением восточного фланга НАТО, потому что оно чревато гонкой вооружений в Европе, уверен эксперт из Польского института международных дел Марчин Терликовский. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что отбить желание у РФ обострять международную обстановку в первую очередь следует путём демонстрации единодушия и сплочённости стран НАТО, а не количеством ракет.


Reuters

Страны — члены НАТО одобрили очередной пакет мер в ответ на «угрозу со стороны России». Речь идёт о договоре РСМД, который в прошлом якобы нарушала Россия. Договор прекратил своё существование в прошлом году. Ввиду повышенного риска конфликта министры обороны стран Североатлантического альянса на только что завершившейся встрече в Брюсселе решили предпринять дальнейшие шаги по предотвращению любого рода агрессии со стороны России, пишет Polskie Radio. 

«Существенно то, что сдерживание требует укрепления военного потенциала в различных областях, сами по себе ракеты вовсе не являются ответом. Мы имеем дело с военными учениями, укреплением противовоздушной и противоракетной обороны. Ракеты находятся в самом конце этого перечня, потому что они вызывают больше всего политических противоречий», — говорит эксперт Марчин Терликовский из Польского института международных дел.

В беседе с Polskie Radio он разъясняет, что аргумент, часто используемый властями стран, которые скептически относятся к укреплению военного потенциала НАТО в отношении России, заключается в том, что не следует переусердствовать с укреплением безопасности восточного фланга. «Да, это может привести к гонке вооружений в Европе. Мне кажется, что без решительной политики и сигналов в сторону РФ о том, что Североатлантический альянс единодушен, сдерживание потерпит неудачу. Мы как НАТО в целом должны показать, что мы не исключаем никаких вариантов и что мы с состоянии отвечать таким образом, чтобы отбить у РФ желание обострять обстановку», — объясняет польский эксперт.

В минувшую пятницу президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью в парижской Военной школе на тему оборонной стратегии и ядерного сдерживания. Французский лидер призвал партнёров из ЕС укреплять сотрудничество и прилагать больше усилий для обеспечения возможностей автономной обороны Европы. «То, что заявил президент Макрон, было результатом убеждения, что правильный подход к России — двойной. С одной стороны, должно присутствовать увеличение сдерживания военного потенциала НАТО, а с другой — диалог и попытки говорить с Россией о разоружении и контроле над вооружениями», — резюмирует в беседе Polskie Radio Марчин Терликовский.



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