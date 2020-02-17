В Украине отстранили от работы всех украинских прокуроров, расследовавших катастрофу MH17

17.02.2020, 16:30, Новости дня

Все украинские прокуроры, расследовавшие катастрофу MH17, отстранены от работы в рамках реформы ведомства. Об этом сообщает нидерландская газета NRC Next со ссылкой на одного из уволенных.

Всего в расследовании со стороны Украины принимали участие шесть прокуроров, двое из них входили в международную Совместную следственную группу. В последние месяцы в ней не было ни одного участника от Украины.

Комментируя информацию об увольнении расследовавших трагедию MH17 прокуроров, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что этот «вопрос рассматривается, но он рассматривается просто в контексте нормальной ротации». Пристайко добавил, что украинская сторона обеспечит Нидерландам помощь в расследовании крушения.

Напомним, Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Кукла-Лумпур, разбился в июле 2014 года на востоке Донецкой области. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Cовместное расследование Bellingcat и The Insider позволило установить ключевых подозреваемых по этому делу с позывными «Орион» и «Дельфин». «Дельфином» оказался генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы.

Подробнее об этом: Охота на «Дельфина». Ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17 оказался российским генерал-полковником.

«Орион» же — действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территории Украины и среди прочего командовал ЧВК Вагнера.

Читайте об этом в материале Его выдал женский голос. Опознан генерал ГРУ, ключевой фигурант дела о сбитом «Боинге» MH17.