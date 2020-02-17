МИД прокомментировал ситуацию с приездом Абэ на День Победы

17.02.2020, 16:26, Новости дня

Россия пока не получила от Японии подтверждения о визите премьер-министра страны Синдзо Абэ 9 мая Москву, сообщил замглавы МИД Игорь Моргулов.

«Не получили пока [подтверждение]. Мне не известно об этом», – сказал Моргулов, передает ТАСС.

На прошлой неделе министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ проведут встречу в Москве 9 мая.

А после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции Мотэги сообщал, что стороны «вместо противостояния» перешли к «более позитивному обсуждению».

Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Абэ на День Победы в Москву станет его последним шансом на мир.



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