Политолог объяснил ляпы в украинских учебниках сломом советской системы образования

17.02.2020, 16:26, Новости дня

Авторы украинских учебников пытаются привлечь молодежь к учебе, а также понравиться Западу, но нынешние ошибки объясняются прежде всего низким качеством работы над этими пособиями, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Русской общины Украины, политолог Константин Шуров.

Пользователь Twitter обнаружил в украинском учебнике по биологии за 11-й класс задание по компьютерной игре «Plague Inc», которая на фоне новой коронавирусной инфекции приобрела популярность в Сети. В упражнении учеников просят смоделировать инфекцию, а затем сделать выводы. Ранее в учебнике по всемирной истории нашли фотографию актера Киану Ривза, а по географии – карту из игры The Elder Scrolls V: Skyrim.

«Выросло новое поколение, которое пользуется исключительно Сетью, а не печатными изданиями. Таким образом, вероятно, хотят просто заинтересовать детей. Потому что так проще и дешевле. К тому же когда я рос, учебники проверялись авторами на соответствие действительности, это было время ответственности. Сегодня к написанному относятся безответственно», – говорит Шуров.

Политолог отмечает, что интернет-культура практически никогда не уместна в учебных изданиях. Чаще она проскальзывает в виде «ляпов». А сделать отсылки к какой-нибудь игре дешевле, чем расписывать целое задание. При этом молодое поколение проявляет заинтересованность в такого рода приемах.

«Доступность информации еще не говорит о ее качестве. Дело в том, что любая информация должна быть усвоена, и в обязательном порядке к ней должно быть критическое отношение. Заимствования, которые имеют место в образовательном комплексе Украины, это попытка понравиться Западу, которая закончилась тем, что начали ломать советскую систему образования, переводя ее на болонскую», ­– резюмировал Шуров.



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