Эксперты назвали продукты для быстрого выведения никотина из организма

17.02.2020, 16:21, Разное

Эксперты рассказали о продуктах, которые помогают быстро вывести никотин из организма. Одним из советов является употребление граната, который поможет увеличить количество эритроцитов.

Во всем мире курение считается основной причиной преждевременной смерти. Людям всегда тяжело расстаться с сигаретой, но пагубная привычка увеличивает риск онкологических процессов легких, ХОБЛ, ишемической болезни сердца, инсультов, потому так важно выводить никотин из организма.

Помогает в этом употребление апельсинов, содержащих витамин C и улучшающих обмен веществ. Также в меню должен присутствовать имбирь – он снижает тягу к курению. В морковке есть витамины A, B, C, K, которые помогают укрепить защитные силы организма и предотвращают повреждения кожи и нервов.

Также способствуют выведению никотина и лимоны, в дополнение они укрепляют иммунитет. Брокколи снизит риск рака прямой кишки и регулирует метаболизм. Киви помогает восстановить витамины, утраченные от курения. Также в меню курильщика обязательно нужно добавить шпинат, капусту, клюкву и гранат, который поможет поднять уровень эритроцитов, падающий из-за никотина.