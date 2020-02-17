Эксперты назвали продукты для быстрого выведения никотина из организма

17.02.2020, 16:21, Разное

Эксперты рассказали о продуктах, которые помогают быстро вывести никотин из организма. Одним из советов является употребление граната, который поможет увеличить количество эритроцитов.
Во всем мире курение считается основной причиной преждевременной смерти. Людям всегда тяжело расстаться с сигаретой, но пагубная привычка увеличивает риск онкологических процессов легких, ХОБЛ, ишемической болезни сердца, инсультов, потому так важно выводить никотин из организма.

Помогает в этом употребление апельсинов, содержащих витамин C и улучшающих обмен веществ. Также в меню должен присутствовать имбирь – он снижает тягу к курению. В морковке есть витамины A, B, C, K, которые помогают укрепить защитные силы организма и предотвращают повреждения кожи и нервов.

Также способствуют выведению никотина и лимоны, в дополнение они укрепляют иммунитет. Брокколи снизит риск рака прямой кишки и регулирует метаболизм. Киви помогает восстановить витамины, утраченные от курения. Также в меню курильщика обязательно нужно добавить шпинат, капусту, клюкву и гранат, который поможет поднять уровень эритроцитов, падающий из-за никотина.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Рособрнадзор решил отслеживать нарушения на ЕГЭ с помощью нейросетей

03.12 / Володин не угрожает, а предупреждает

28.12 / Фото: Эти безумные русские

11.01 / Японская корпорация Vstone представила робота-младенца Hiro-chan без лица

18.01 / Мнение: Бонус за 2 авиакатастрофы

07.12 / Технические характеристики потенциального бестселлера Samsung Galaxy A51 опубликованы в Сети

26.12 / Ксения Собчак разбита после новости о смерти Галины Волчек

17.02 / Марго Робби в образе Харли Квинн на съемках фильма «Отряд самоубийц 2»: первые фото

15.01 / Разин сделал неожиданное заявление о новом российском премьере

25.01 / Первое правило военного командования — прикрыть свою задницу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика