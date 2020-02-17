Компания Sharp анонсировала новый смартфон Aquos R5G

17.02.2020, 16:21, Разное

Японская корпорация Sharp анонсировала новый смартфон Aquos R5G. Это первая модель компании, которая поддерживает мобильную сеть пятого поколения.

Новинка оснащена 6,5-дюймовым экраном с расширением 3168х1440 и частотой обновления изображения 120 Гц. Максимальная яркость составляет 1000 кд/м2. На дисплее Sharp Aquos R5G имеются два выреза — под фронтальную камеру на 16 мегапикселей и кнопку Home с дактилоскопическим датчиком.

Флагманский смартфон будет работать на платформе Snapdragon 865 с 12 гигабайтами «оперативки» и 256 Гб накопительной памяти. Основная видеокамера имеет времяпролетный модуль и три модуля на 12, 48, 12 мегапикселей, что позволяет снимать видео с расширением 8К. Аккумуляторная батарея имеет емкость в 3730 мАч. Корпус изготовлен из прочного материала со степенью защиты IP68. Модель будет выпущена весной 2020 года в Японии.