Умерла актриса сериала «Секс и город» Коэн

17.02.2020, 16:18, Новости дня

Умерла американская актриса Линн Коэн. Об этом сообщает Deadline.

86-летней актрисы не стало 15 февраля. Причина смерти не названа.

Соболезнования по поводу кончины в Instagram обнародовала актриса Сара Джессика Паркер, коллега Коэн по сериалу «Секс и город».

«Прекрасная Линн Коэн. Такая близкая и необходимая Миранде Магда. Наша дорогая коллега из «Секса и города». Талант, грация, вдохновение. Покойся с миром», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Beautiful Lynn Cohen. Miranda’s dear and necessary Magda. Our dear SATC colleague. Talent, grace, inspiration. RIP X, SJ

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker) 15 Фев 2020 в 7:50 PST

В «Сексе и городе» Коэн играла роль помощницы по хозяйству, нанятой Мирандой.

Коэн известна также по сериалам «Удивительная миссис Мейзел», «Схватка», «Закон и порядок», второй части «Голодных игр», ленте «Мюнхен».