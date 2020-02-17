Умерла актриса сериала «Секс и город» Коэн

17.02.2020, 16:18, Новости дня

Умерла американская актриса Линн Коэн. Об этом сообщает Deadline.

86-летней актрисы не стало 15 февраля. Причина смерти не названа.

Соболезнования по поводу кончины в Instagram обнародовала актриса Сара Джессика Паркер, коллега Коэн по сериалу «Секс и город».

«Прекрасная Линн Коэн. Такая близкая и необходимая Миранде Магда. Наша дорогая коллега из «Секса и города». Талант, грация, вдохновение. Покойся с миром», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Beautiful Lynn Cohen. Miranda’s dear and necessary Magda. Our dear SATC colleague. Talent, grace, inspiration. RIP X, SJ

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker) 15 Фев 2020 в 7:50 PST

В «Сексе и городе» Коэн играла роль помощницы по хозяйству, нанятой Мирандой.

Коэн известна также по сериалам «Удивительная миссис Мейзел», «Схватка», «Закон и порядок», второй части «Голодных игр», ленте «Мюнхен».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Астраханская учительница уволилась после публикации интимного видео со школьником

02.01 / Кулеба допускает подписание первого соглашения по «промышленному безвизу» в 2020 году

04.02 / США осудили эскалацию насилия в Идлибе

12.02 / Обзор смартфона Vivo V17: квадрокамера и ёмкая батарея

18.01 / Audi опубликовала цены на гибридные новинки Audi Q5 и A8

14.01 / От теплоснабжения отключили более 300 домов, школы, сады и поликлинику в Каменском

03.02 / Daily Sabah — на фоне боёв за Идлиб в Турции растут антироссийские настроения

17.12 / В результате ДТП с автобусом «Херсон – Москва» погибли три человека, 15 госпитализированы

30.12 / Освобожденные украинские военные проходят медицинское обследование

26.12 / Москвичам оставили шанс на новогодний снег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика