Участник конфликта 2008 года устроил стрельбу на курорте Гудаури

17.02.2020, 16:12, Новости дня

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури 39-летний участник военного конфликта 2008 года обвиняется в убийстве одного человека и ранении другого, ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным «Мтавари архи» («Главного канала»), инцидент произошел на рассвете. В Гудаури завязалась массовая драка. При этом на убийцу, прежде чем он использовал огнестрельное оружие, несколько раз нападали от пяти до шести человек.

Адвокат задержанного Тариэл Какабадзе называет своего подзащитного «бывшим военным, одним из героев войны августа-2008, патриотом, никогда прежде не имевшем проблем с законом».

По словам адвоката, это была вынужденная самооборона – «обвиняемого несколько раз избили».

Причины инцидента устанавливаются.