Среди зараженных коронавирусом впервые обнаружили гражданку России

17.02.2020, 16:07, Новости дня

Среди зараженных коронавирусом впервые есть гражданка России. По данным посольство России в Японии, речь идет о россиянке, находившейся на борту круизного судна Diamond Princess.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19 коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», – говорится в официальном сообщении посольства.

Лайнер Diamond Princess находится на карантине в Йокогаме с начала февраля. Карантин должен продлиться до 19 февраля. Сейчас на корабле находятся около 3,7 тысяч пассажиров. Число заразившихся вирусом на лайнере достигло 355 человек, из них – 44 граждан США.

17 февраля Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации петербурженки Аллы Ильиной, сбежавшей из-под карантина Боткинской больницы. Содержание в больничной палате она назвала нарушением своих конституционных прав на свободу передвижения. Теперь по решению суда Ильина должна пробыть в больнице как минимум до 19 февраля, когда будут готовы результаты ее анализов.

Китайские власти впервые сообщили о снижении смертности в провинции Хубэй, являющейся очагом эпидемии нового коронавируса. По данным региональной комиссии по здравоохранению, за последние сутки в регионе умерли 100 человек. Ситуация в этом плане улучшилась по сравнению с предыдущими сутками, когда медики зафиксировали смерть 139 пациентов. Таким образом число смертей уже третий день подряд снижается.