В Москве задержан активист, приковавший себя наручниками к дверям ФСБ в поддержку дела «Сети»

17.02.2020, 16:07, Новости дня

Активист Константин Фокин 17 февраля приковал себя цепью к двери здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на самого активиста.

Фокин рассказал журналистам, что вскоре его задержали полицейские, не объяснив, какое именно правонарушение он совершил. «Они меня на месте не спрашивали, просто затолкали [в машину], перекусили цепь», – объяснил активист.

По информации «МБХ медиа», после задержания молодого человека привезли в приемную ФСБ.

10 февраля Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Их обвинили в создании «террористического сообщества». Почти все подсудимые по делу заявили, что к ним применялись пытки; признания, полученные под пытками, по их словам, легли в основу дела.  

После приговора в защиту фигурантов дела «Сети» выступили ученые, кинематографисты, правозащитники, писатели и журналисты. 17 февраля независимые книжные магазины в нескольких городах РФ закрылись на один день в поддержку приговоренных фигурантов.

 



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