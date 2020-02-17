Льготы не будет: около трети инвалидов останутся без бесплатных парковок

17.02.2020, 16:06, Новости дня

Уже с 1 июля некоторых инвалидов могут лишить возможности парковаться на местах, обозначенных специальными знаками. Под это лишение по некоторым подсчетам попадут 3,4 млн человек, но в соответствующих ведомствах с нововведением в целом согласны.

Именно 1 июля вступает в силу новая редакция закона «О социальной защите инвалидов», который по-прежнему предусматривает предоставление на парковках общего пользования 10% мест для автомобилей, которыми управляют люди с ограниченными возможностями. А согласно постановлению правительства РФ, уже подписанному премьером Михаилом Мишустиным, пускать на эти места с 1 июля будут не всех.

Как уточняет «Коммерсант», льготы отберут у инвалидов третьей группы, у которых нет «ограничений способности к самостоятельному передвижению». К примеру, третью группу инвалидности человек может получить из-за заболевания диабетом, но оно не мешает ему ходить. По данным Росстата, которые приводит издание, всего в РФ инвалидов — около 12 миллионов человек, из них третью группу инвалидности имеют около 4,5 млн, а ограничены в передвижении 1,1 млн. Соответственно, права пользоваться выделенными парковочными местами лишатся около 3,4 млн инвалидов.

Впрочем, если такое право появилось у автомобилиста до 1 июля благодаря заключению медико-социальной экспертизы, выдавшей знак «Инвалид», отбирать его у гражданина не будут. А вот сами знаки выдавать перестанут, но обязанность их использовать за инвалидами сохранится.

В общественном фонде инвалидов-колясочников изданию отметили, что нововведение в целом выглядит более логичным — теперь соответствующими парковочными местами смогут пользоваться те, кому они действительно нужны. Однако вопрос эффективности контроля использования этих парковок по-прежнему остается открытым: места, отмеченные знаком «Инвалид», нередко занимают вполне здоровые автомобилисты, хотя это считается нарушением: часть 2 статьи 12.19 КоАП карает за такое поведение штрафом в 5 тысяч рублей.

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АвтоВести



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