«Спартак» проведет товарищеский матч с «Пахтакором»

17.02.2020, 16:06, Новости дня

Футболисты московского "Спартака" в рамках подготовки к весенней части сезона встретятся с чемпионом Узбекистана ташкентским "Пахтакором". Матч пройдет 22 февраля на домашнем стадионе москвичей "Открытие-Арена".

Билеты на игру продаваться не будут, однако встречу, которая начнется в 14 часов, смогут посетить все обладатели сезонных абонементов.

Этот товарищеский матч будет одним из последних этапов подготовки "Спартака" к весенней части сезона. 29 февраля "Спартак" сыграет с московским "Динамо". После 19 туров красно-белые занимают десятое место.



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