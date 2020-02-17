Глава Facebook Цукерберг призвал регулировать вредоносный контент в интернете

17.02.2020, 16:06, Новости дня

Основатель Facebook Марк Цукерберг предложил регулировать вредоносный онлайн-контент. Об этом он заявил 15 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, сообщает Reuters.

По его мнению, регулировать соцсети должна некая система, находящаяся между СМИ и телекоммуникационными компаниями. Вместе с тем, он подчеркнул, что телеком просто передает данные, «но вы не станете привлекать к ответственности оператора, если кто-то скажет что-то вредоносное по телефону».

Также Цукерберг отметил, что в настоящее время он нанял 35 тысяч человек для просмотра онлайн-контента и реализации мер безопасности. Эти команды и автоматизированные технологии Facebook блокируют более миллиона поддельных учетных записей каждый день. Глава Facebook добавил, что подавляющее большинство таких учетных записей обнаруживается в течение нескольких минут после регистрации.

Социальная сеть Facebook начала работать в 2004 году. По состоянию на конец 2019 года в соцсети было около 2,5 млрд активных пользователей.

В феврале Цукерберг заявил, что Facebook изменит политику борьбы с оскорбительным контентом, а именно откажется от «чрезмерной цензуры».

К борьбе с вредоносным и фейковым контентом также ранее присоединились YouTube и Twitter.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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