Последний «Беркут» уходит на пенсию

17.02.2020, 16:06, Новости дня

Большой противолодочный корабль "Керчь" отправят в утиль. Церемония спуска фланга прошла 15 февраля на Черноморском флоте, где БПК прослужил в общей сложности 45 лет, сообщает агентство ТАСС.

"Керчь" – последний боевой корабль проекта 1134 "Беркут" в составе Военно-морских сил РФ и последний БПК на Черноморском флоте. Сообщается, что в 2014 году на "Керчи" вспыхнул пожар, который повредил несколько кормовых отсеков. После этого корабль перевели в резерв.

БПК "Керчь" по своим параметрам соответствует эсминцам в флотах других стран: водоизмещение – более 8 тысяч тонн, максимальная длина – 173 метра. В экипаж входят свыше 400 человек.

Основное вооружение корабля – две пусковые установки противолодочного ракетного комплекса "Раструб-Б". Противовоздушную оборону БПК обеспечивают зенитные системы "Оса" и "Шторм". Артиллерия корабля включает две 76-миллиметровые артиллерийские установки АК-726 и скорострельные 30-миллиметровые пушки АК-630.

Также на "Керчи" установлены 4 реактивных бомбомета РБУ-6000 и РБУ-1000 для уничтожения подводных лодок и пара торпедных аппаратов.