Шторм «Деннис» вынес к берегам Ирландии «корабль-призрак»

17.02.2020, 16:06, Новости дня

Шторм "Деннис" вынес к берегам Ирландии "корабль-призрак" без единого члена экипажа на борту. Как сообщает Irish Examiner, судно обнаружили застрявшим в скалах у побережья в графстве Корк.

77-метровое грузовое судно "Альта" (The Alta), следовавшее под флагом Танзании, впервые было замечено полгода назад у берегов Африки. У Ирландского побережья его обнаружили 16 февраля: в береговую охрану о нем сообщил местный житель, который вышел на пробежку вдоль берега.

В береговой охране отметили, что какого-либо загрязнения воды в месте, куда вынесло судно, нет. Там назвали данный случай довольно необычным: корабль вряд ли бы прибило к берегу в этом месте, если бы не шторм "Деннис", обрушившийся на Британские острова.

Остается загадкой, что происходило с кораблем, построенным в 1976 году, с момента, когда он последний раз был замечен в Атлантическом океане. В сентябре прошлого года на него наткнулся британский военный корабль. На борту "Альты" на тот момент никого не было.

Годом ранее его заметили в 1,3 тысячи миль к юго-востоку от Бермудских островов. Тогда корабль вышел из строя, и 10 членов экипажа были спасены. Попытки найти владельца судна не увенчались успехом. Не исключено, что его несколько раз угоняли.

Ураган "Деннис" принес Ирландии и Великобритании немало неприятностей. Так, по всему Соединенному Королевству действуют предупреждения о наводнениях. Жертвами стихии там стали два человека, одна женщина числится пропавшей без вести.

 



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