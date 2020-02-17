Украинские дипломаты знали о плане «12 шагов» и пытались остановить его публикацию – СМИ

17.02.2020, 16:06, Новости дня

Документ под названием «12 шагов», предлагающий план урегулирования конфликта на Донбассе, который был предложен на Мюнхенской международной конференции и вызвал критику со стороны Украины и ее международных партнеров, лоббировал председатель конференции Вольфганг Ишингер. Об этом говорится в статье «Европейской правды» «За кулисами «мюнхенского сговора»: кто готовил и кто останавливал антиукраинской план».

Автор статьи журналист Сергей Сидоренко напомнил, что документ то исчезал, то снова появлялся на сайте. По его словам, причиной этого была попытка скрыть план к приезду в Мюнхен украинской делегации.

«Скандальный документ был обнародован 14 февраля, незадолго до начала конференции. План, напечатанный с логотипом МКБ, также распространяли среди участников конференции в бумажном виде, его разложили на столах в гостинице, где проходило собрание. Ближе к концу дня все неожиданно изменилось. План исчез с сайта МКБ, его немедленно убрали со столов в гостинице. Председатель конференции и вдохновитель плана Вольфганг Ишингер объяснял украинским чиновникам, которые к нему обращался, что его публикация под логотипом Мюнхенской конференции была, мол, ошибкой. Хотя от своей подписи под одиозной инициативой он не отказывался и тогда, но объяснял, что это его частная позиция. Но вечером 15 февраля документ вновь оказался на сайте , по старому адресу – словно и не исчезал оттуда… Причина этого была простой и циничной: антиукраинской план скрыли перед прилетом украинской делегации, чтобы уменьшить возмущение и критику со стороны официального Киева. А как только большинство украинских топов, включая президента Зеленским, уехали из Мюнхена – его восстановили, словно ничего не произошло», – говорится в материале.

«План Ишингера» критиковали многие западные организаций, занимающиеся Украиной, однако громче всех – американцы, напоминает издание.

«Европейская правда» имеет все основания утверждать: так же четким является неприятие этого плана действующей властью Украины. И речь идет не только о Министерстве иностранных дел, хотя их стоит поблагодарить отдельно. Не только из-за заявления о том, что план противоречит позиции Украины. Источники ЕП свидетельствуют также о том, что украинские дипломаты принимали активное участие в диалоге с Ишингером, но ни им, ни даже американцам так и не удалось достичь цели», – пишет автор статьи.

По его словам, о намерениях Ишингера представить этот план и официальный Киев, и некоторые партнеры Украины знали за несколько дней до встречи в Мюнхене. Они пытались убедить Ишингера остановить публикацию документа.

«Но, похоже, мотивация руководителя Мюнхенской конференции просто не предполагала того, что он прислушивается к аргументам», – подчеркнул Сидоренко.

Он напомнил, что «12 шагов» не является обязательным к исполнению официальным документом, однако недооценивать его нельзя.

«Напористость Ишингера, а также то, что ему удалось убедить подписаться под документом многих европейских экс-чиновников, свидетельствуют, что этот нарратив закрепился в Европе. И его еще будут продвигать не без помощи «братских» россиян. И к этому надо быть готовыми», – пишет издание.

Автор статьи обратил внимание, что подписавший документ украинец Александр Семений, который в первой версии документа был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, в обновленной версии перестал им быть.

«Источники «Европейской правды» настаивают, что Семений действительно работал советником секретаря СНБО (пришел в Совбез с Александром Данилюком), но его освободили еще до этого скандала. Итак, в первой версии плана он ложно указал свое место работы. Это было одним из козырей Киева, который выступал против данного плана и требовал от Ишингера «убить» его», – резюмировал Сидоренко.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук и Семений.

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план «12 шагов» повторяет тезисы Кремля.

О несогласии с планом «12 шагов» сообщили и в Министерстве иностранных дел Украины.

Документ был удален с сайта вечером того же дня. 15 февраля его вернули на сайт.