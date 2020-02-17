Эксперт: Трамп намерен расколоть альянс РФ и Турции двумя очевидными способами

17.02.2020, 16:05, Новости дня

«Трамп хочет вернуть Турцию под американский зонтик. Если продлятся столкновения сирийских и турецких войск в Идлибе – отношения Турции с Россией ухудшатся. И как только это произойдет, Эрдогану будет некуда деваться», – сообщил газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев, комментируя слова Дональда Трампа о желании «положить конец поддержке Россией зверств режима Асада».

«Трамп человек сделки. В этом его стиль, и надо к этому привыкнуть, – сказал доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев. – Если Трамп собирается договариваться о чем-то с Россией, а в последнее время появились заметные симптомы этого, то он неизбежно начнет давление, чтобы предстоящие договоренности обсуждались на его условиях».

Совершенно логичный для Трампа шаг – это попытка разыграть турецкую карту, отметил собеседник. Но одно из явных упущений Трампа, которое он унаследовал от Барака Обамы и которое не смог изменить – это отход Турции от союза с США.

«У Трампа нет такой стойкой идиосинкразии к Эрдогану, какая была у Обамы. Нынешнему президенту США выправить ситуацию проще, но несмотря на гигантские усилия Трампа на этом направлении – пока ничего не получилось. Не помог даже частичный вывод американского контингента из Сирии – шаг изначально нацеленный на достижение взаимопонимания с Эрдоганом», – подчеркнул Межуев.

«Сейчас Трамп торгуется, пытаясь привлечь на свою сторону Эрдогана двумя очевидными способами – это курды и Асад. Таким образом глава Белого дома пытается расколоть очень противоречивый и неустойчивый турецко-российский альянс, появление которого является главным упущением США за все последнее время», – поделился политолог.

В предыдущие десятилетия альянс Турции и РФ представить было просто невозможно, продолжил эксперт. «Анкара была главным антагонистом Москвы на Кавказе и на Ближнем Востоке. Между двумя странами и сейчас существует тысяча проблем – Крым, Сирия, отношение к Израилю и так далее. Но несмотря на это, турецкий и российский президенты тесно дружат и вместе много чего добиваются. Ударить по этой связке для Трампа и американской внешней политики – абсолютно очевидная задача», – констатировал Межуев.

«Таким образом США пытаются вернуть Турцию под свой зонтик. Если Анкара продолжит антиасадовскую риторику, если продлятся столкновения между турецкими и сирийскими войсками – отношения Турции и РФ ухудшатся. И как только это произойдет – Эрдогану будет некуда деваться. Несмотря на закупку российских вооружений, он вернется к Вашингтону», – спрогнозировал Межуев.

Как сообщалось ранее, президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор 15 февраля, обсудив Сирию и Ливию.

По информации из Белого дома, Трамп поблагодарил Эрдогана «за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы» в Идлибе. Как сообщил американский лидер, США хотят «положить конец поддержке Россией зверств режима Асада».

Напомним, РФ поддерживает политический процесс в Сирии и регулярно призывает к этому вооруженные формирования, засевшие в Идлибе. Однако российские базы в Сирии подвергаются постоянным нападениям со стороны боевиков.

Москва указывала, что и сирийская армия в Идлибе наносит удары по террористам, а не по гражданским лицам, цель военных САР – нейтрализовать агрессивную деятельность террористических группировок.