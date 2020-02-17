Владимир Жириновский предлагает отказывать в трудоустройстве непривитым гражданам

17.02.2020, 16:04, Разное

Российский политик и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что работодателям необходимо разрешить запрещать трудоустраивать граждан без прививок. С предложением внести поправки в ТК он выступил в рамках парламентских слушаний, посвященных иммунопрофилактике.
Владимир Жириновский полагает, что непривитые работники могут заразить своих коллег. Поэтому политик призывает наделить руководителей некоторыми полномочиями врачей, которые позволят им оставлять дома своих работников без медицинских справок. Это аналогичным образом поможет защитить коллективы рабочих от заражения.

Как сообщает общественно-политический журнал «Политическая экспертиза», ранее Владимир Жириновский заказал белые перчатки в целях защиты от микробов. Кроме того, он запретил членам ЛДПР пожимать руки, объяснив, что на ладонях человека скапливается до 30 000 болезнетворных бактерий.



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