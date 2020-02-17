Скандалы: Поправить Конституцию помогут пряники

17.02.2020, 15:58, Разное

Руководству российских регионов дали указание завлечь россиян на голосование по поправкам в основной закон государства яствами в буфетах и концертами

Администрации президента РФ дала установку властям российских регионов выполнить поставленную задачу по явке и результатам голосования по поправкам в Конституцию, которое, скорее всего, пройдет в конце апреля 2020 года. 13-15 февраля администрация президента провела в Подмосковье семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. На этом мероприятии чиновникам объяснили, как должно пройти предстоящее голосование, сообщает РБК.

На организацию мероприятий по голосованию будут потрачены колоссальные средства, сравнимые с затратами на проведение выборов президента в марте 2018 года — более 14 млрд руб. И Кремль поручил регионам создать на эти деньги атмосферу праздника в честь поправок к Конституции. Что касается задачи по явке и результату в целом, то они также сопоставимы с показателями последних президентских выборов: явка должна составить не менее 60%, а результат — уйти «за» 70%.

Такие показатели назвала и газета «Коммерсант», отмечая, что поставленные задачи поможет решить в первую очередь мобилизационно-административный ресурс. Главная мысль информационной кампании ко дню голосования — «закрепление наследия президента Владимира Путина на долгие годы, чтобы в будущем ни один президент не мог его расплескать», отметил собеседник издания, близкий к Кремлю.

На семинаре тоже проводились параллели с кампанией по выборам президента России. «Говорилось, что стоит задача, сопоставимая с выборами президента, — рассказал один из участников мероприятия. — Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, поскольку все и так знают, что нужно делать». По его словам, как элемент праздника рассматриваются буфеты, концерты и другие культурные мероприятия.

Перед выборами президента регионам советовали проводить в день голосования на избирательных участках опросы, касающиеся тех или иных аспектов жизни конкретного населенного пункта, организовывать ярмарки, обустраивать игровые комнаты для детей.

Регионы также должны подключиться к информационной кампании по разъяснению гражданам важности предстоящего голосования. На семинаре в Подмосковье было сказано, что если ничего не делать, то явка составит 35-40%. А несмотря на то, что простого большинства достаточно с формальной точки зрения для изменения Конституции, для реальной легитимности Кремлю крайне важно, чтобы в каждом субъекте было более 50%.

В регионах решить проблему явки поможет мобилизация зависимых слоев населения, но в мегаполисах могут возникнуть трудности. Поэтому социальные поправки в Конституции должны стать главным мотиватором для «сомневающихся» граждан.

В преддверии голосования должна быть развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете.

Еще одна задача, поставленная перед вице-губернаторами, — максимально облегчить процесс голосования. Россияне должны иметь возможность проголосовать там, где они находятся в данный момент, будь то вокзалы или аэропорты, или, например, беспрепятственно пригласить членов избиркома с урной для голосования домой.