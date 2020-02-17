Скандалы: Первый канал перепутал Устюговых

17.02.2020, 15:58, Разное

Рассказывая о дисквалифицированном из-за допинга биатлонисте, в видеоряд подмонтировали видео с известным лыжником Сергеем Устюговым (видео)

В закадровом тексте ведущий рассказал, что международные эксперты взялись за биологический паспорт Евгения Устюгова и нашли там «некие аномалии». В видеоряде в это время по снегу мчится Сергей Устюгов. Это подписано даже на плашке. Да и на пьедестале почета появился лыжник, а не биатлонист. Это легко заметить хотя бы по отсутствию винтовки за плечами.

Биатлон и лыжи — это два разных вида спорта. А Сергей и Евгений — два разных человека. Их объединяет только то, что оба — олимпийцы, оба — гордость российского спорта и оба принимали участие в Олимпиаде в Сочи.

На сайте Первого канала досадную оплошность уже исправили. Сюжет полуденных новостей опубликовали с правильным видеорядом: по снегу теперь мчит Евгений Устюгов. Его легко узнать по винтовке. Но все-таки опасно задевать человека с ружьем.

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Алексей Сахаров

Оригинал материала: «Телеканал 360»

«Спорт День за Днем», 16.02.20, «Дмитрий Губерниев – об ошибке на Первом канале: Россия неспортивная страна»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в контексте победы Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце в своем-телеграм-канале заявил, что не считает Россию спортивной страной.

«Поздравляя Сашу Логинова, отмечу важное: мы неспортивная страна! Так путать биатлониста Евгения Устюгова с его однофамильцем-лыжником могут люди, которые ярко смотрели финал молодежного чемпионата мира по хоккею с Артемием Панариным спустя 9 лет! Кто свидетель: я, а что случилось? С верой в российский спорт», – написал Губерниев.

В сюжете Первого канала о дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил была допущена ошибка. Вместо Евгения в кадре появился российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов.

Губерниев напомнил случай, который произошел месяц назад. Параллельно с прямой трансляцией по Первому каналу матча, в котором российская сборная проиграла канадцам, по телеканалу «Матч ТВ» транслировался повтор МЧМ-2011, в котором россияне обыграли канадцев.

Некоторые публичные деятели поздравили сборную России с победой сразу же после финальной сирены транслируемого повтора матча девятилетней давности.