У студентки МГУ заподозрили коронавирус

17.02.2020, 15:58, Новости дня

Из общежития МГУ госпитализировали 23-летнюю студентку из Китая с подозрением на коронавирус.

Девушка посещала Китай в начале февраля, информирует «Рен ТВ». На данный момент у нее температура и признаки ОРВИ. Гражданку Китая проверят на коронавирус.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, заразилась коронавирусом россиянка, она будет госпитализирована.

 В Китае число случаев заражения коронавирусом достигло 70 тыс. 548. Жертвами коронавируса стали 1 тыс. 770 человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / В Подмосковье пресекли деятельность международной группировки наркоторговцев, производивших метадон

10.01 / Ученые выяснили причины одиночества пожилых людей

16.01 / ЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний

09.01 / Ученые смогли продлить жизнь червям

08.02 / В здание британского парламента проникла лиса

09.12 / Путин и Зеленский обменялись рукопожатием перед началом переговоров «четверки»

01.02 / Захарова охарактеризовала претензии Польши на «репарации» от России

07.01 / Гаджеты: Хакеры из Китая научились обходить двухфакторную авторизацию

17.01 / Специалисты рассказали, действительно ли организму необходимо 7 часов сна

12.02 / Трех фигурантов по делу Калви отпустили под домашний арест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика