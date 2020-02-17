У студентки МГУ заподозрили коронавирус

17.02.2020, 15:58, Новости дня

Из общежития МГУ госпитализировали 23-летнюю студентку из Китая с подозрением на коронавирус.

Девушка посещала Китай в начале февраля, информирует «Рен ТВ». На данный момент у нее температура и признаки ОРВИ. Гражданку Китая проверят на коронавирус.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, заразилась коронавирусом россиянка, она будет госпитализирована.

В Китае число случаев заражения коронавирусом достигло 70 тыс. 548. Жертвами коронавируса стали 1 тыс. 770 человек.