Шойгу заявил о выходе военного сотрудничества с Сербией на принципиально новый уровень

17.02.2020, 15:58, Новости дня

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что РФ будет стараться сохранить темп сотрудничества с Сербией в военной сфере.

«Взаимодействие оборонных ведомств РФ и Сербии вышло на принципиально новый уровень. Со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития отношений в военной сфере», – сообщил Шойгу в ходе встречи с сербским коллегой Александром Вулиным в Белграде, передает РИА «Новости».

Он выразил благодарность сербскому министру за развитие сотрудничества между государствами в военной сфере.

«Нельзя не отметить серьезную работу, проделанную за последние годы руководством республики и вами лично, по усовершенствованию системы безопасности и повышению обороноспособности страны», – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Он отметил, что сильная армия гарантирует суверенитет государства.

«Граждане Сербии по праву могут гордиться своими вооружёнными силами», – подытожил Шойгу.

Напомним, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу находится с рабочим визитом в Белграде. Отмечалось, что Шойгу и Вулин обсудят региональную безопасность и вопросы военного и военно-технического сотрудничества.