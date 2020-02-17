Вооруженные грабители в Гонконге вынесли из магазина сотни рулонов дефицитной туалетной бумаги

17.02.2020, 15:57, Новости дня

Вооруженные ножами преступники ограбили супермаркет в Гонконге, вынеся из него сотни рулонов ставшей дефицитной туалетной бумаги. Об этом сообщает Би-Би-Си.

По информации издания, угрожая ножом доставщику, грабители отобрали у него товар перед одним из супермаркетов в районе Монг Кок, где исторически действовали преступные триады. Ущерб от ограбления составил $130.

Полиции удалось задержать двоих подозреваемых и изъять часть украденного товара.

Отметим, туалетная бумага стала дефицитом в Гонконге на фоне возросшего из-за коронавируса спроса. Несмотря на заверения властей о недопущении дефицита, жители предпочитают закупаться товарами первой необходимости впрок. Сейчас купить в городе защитные маски или антисептические средства практически невозможно.