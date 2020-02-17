В Украине будет создано Госагентство спорта, его возглавит президент федерации каратэ – Бородянский

17.02.2020, 15:54, Новости дня

В Украине вскоре должно появится Государственное агенство спорта, об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Главным приоритетом нового агентства будет реализация политик Министерства культуры, молодежи и спорта. А именно:

качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио; 
реформа спорта;
строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов. И другое.

Когда именно начнет работу новое агентство не сообщается.

По словам Бородянского, в конкурсе на пост главы нового ведомства среди 27 кандидатов выиграл президент Федерации каратэ Украины Сергей Левчук.

4 февраля Бородянский сообщил, что изучается возможность усиления направления спорта в его ведомстве, речь идет о намерении создать соответствующее агентство.

6 февраля СМИ сообщали, что Госагентство спорта предлагали возглавить экс-голкиперу сборной Украины Александру Шовковскому.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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