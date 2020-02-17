В Алеппо начал работу аэропорт

17.02.2020, 15:44, Новости дня

В сирийском городе Алеппо возобновил работу аэропорт, сообщил министр транспорта Сирии Али Хаммуд.

Первый рейс запланирован на среду, самолет вылетит из Алеппо и приземлится в Дамаске, сообщил Хаммуд, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

В понедельник сообщалось, что сирийские войска в рекордные сроки сумели вернуть под контроль десятки населенных пунктов в западных и северных окрестностях Алеппо, а также установить полный контроль над самим городом.