МЧС предупредил о весенних паводках в центральной части России

17.02.2020, 15:44, Новости дня

В Центральном федеральном округе на текущей неделе ожидается весеннее половодье, сообщили в МЧС.

«Исходя из анализа метеорологической обстановки, ожидается формирование более ранних сроков ледоразрушительных процессов на реках европейской части страны. Начало весеннего половодья в Центральном федеральном округе ожидается в третью неделю февраля»,– пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что в начале недели на территории ЦФО установится сильный ветер, дождь и гололедица.

В понедельник сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается облачная погода с небольшими осадками.



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