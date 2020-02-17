В Лондоне из-за шторма «Деннис» пассажирский самолет приземлился боком. Видео

17.02.2020, 15:42, Новости дня

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Видео: SpeedbirdTV / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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