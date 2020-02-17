Экс-советник Порошенко оскорбил голосовавших за Зеленского военных

17.02.2020, 15:37, Новости дня

Бывший помощник Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал «ублюдками» военнослужащих ВСУ, проголосовавших весной на президентских выборах за Владимира Зеленского.

Причиной такого высказывания Бирюкова стало предложение президента Зеленского о совместном патрулировании границы с Россией в Донбассе с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе. Экс-помощник опубликовал свое заявление в Facebook, однако позже оно было удалено, передает РИА «Новости».

«Советник Порошенко Бирюков, ранее известный кражами в армии и мародерством, теперь назвал военнослужащих Вооруженных сил Украины «ублюдками». Ну, прекрасный же советник пропадает на свободе», – отреагировал бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины юрист Андрей Портнов.

Напомним, Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предложил, чтобы украинская сторона патрулировала границу в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР на период подготовки местных выборов в регионе.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведут новые инициативы Владимира Зеленского по урегулированию в Донбассе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Корниенко призвал усилить ответственность за оскорбление военнослужащих

08.12 / Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд

24.12 / Матвиенко рассказала об ответе на санкции США по «Северному потоку – 2»

05.02 / Минэкономразвития РФ удовлетворено решением ВТО по спору о вагонах с Украиной

01.02 / Погибшего при обрушении петербургского стадиона высотника заставили работать без страховки

04.02 / Врачу из Уханя, который одним из первых рассказал о новом вирусе и сам заболел, угрожала полиция

30.12 / Тина Кароль исполнила попурри из своих песен. Видео

20.01 / Число инфицированных новым коронавирусом в Китае резко выросло

13.01 / «Матери против политических репрессий» подали повторную заявку на шествие в Москве

10.01 / Премьер-министр Канады: «Украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика