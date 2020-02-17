Экс-советник Порошенко оскорбил голосовавших за Зеленского военных

17.02.2020, 15:37, Новости дня

Бывший помощник Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал «ублюдками» военнослужащих ВСУ, проголосовавших весной на президентских выборах за Владимира Зеленского.

Причиной такого высказывания Бирюкова стало предложение президента Зеленского о совместном патрулировании границы с Россией в Донбассе с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе. Экс-помощник опубликовал свое заявление в Facebook, однако позже оно было удалено, передает РИА «Новости».

«Советник Порошенко Бирюков, ранее известный кражами в армии и мародерством, теперь назвал военнослужащих Вооруженных сил Украины «ублюдками». Ну, прекрасный же советник пропадает на свободе», – отреагировал бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины юрист Андрей Портнов.

Напомним, Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предложил, чтобы украинская сторона патрулировала границу в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР на период подготовки местных выборов в регионе.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведут новые инициативы Владимира Зеленского по урегулированию в Донбассе.